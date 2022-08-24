Шойгу: замедление «спецоперации» преднамеренное

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на совещании министров обороны Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. По его словам, замедление темпов российской «спецоперации» в Украине намеренное.

«Делается все, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Конечно, это замедляет темпы наступления, но мы делаем это сознательно», — сказал Шойгу.

Он добавил, что США и коллективный Запад, стремятся сохранить доминирование, давят на независимые государства. При этом среди «инструментов» Шойгу отметил и цветные революции.

«С этой целью используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация», — сказал в выступлении Шойгу.

Это уже не первое объяснение низких темпов «спецоперации». Намеренным замедлением он объяснил отсутствие успехов в Украине ранее, 25 мая. Тогда также аргументом было желание избежать жертв среди мирного населения.

В последние недели российское наступление не имеет успеха почти по всем фронтам. Об этом говорят аналитики Института изучения войны. По их мнению, на нескольких направлениях России не хватает ресурсов.