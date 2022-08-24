В Севастополе простились с погибшим в Украине

В Севастополе 23 августа простились со старшим матросом, радиотелефонистом-разведчиком отделения управления (командира батареи) зенитной артиллерийской батареи 22 армейского корпуса Южного военного округа Александром Вейнбергером.

О его гибели сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он не уточнил, в каких боях участвовал матрос. Развозжаев сказал, что военнослужащий родился в Можайске, службу на Черноморском флоте начал в 2010 год.

До Украины он участвовал в операции в Сирии, жил в Севастополе.