В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Тимоново произошел пожар на складе боеприпасов. Причина — жаркая погода и «эффект линзы». Жителей эвакуировали.

«В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить сапёры. Пострадавших нет, но, чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории «Красная Поляна». Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты», — написал Гладков.