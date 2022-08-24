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#Новости

В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

24.08.2022

Причина — «эффект линзы» от жары

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Тимоново произошел пожар на складе боеприпасов. Причина — жаркая погода и «эффект линзы». Жителей эвакуировали. 

«В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить сапёры. Пострадавших нет, но, чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории «Красная Поляна». Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты», — написал Гладков. 



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