В Екатеринбурге задержали Евгения Ройзмана

UPD:Обыски начались в Фонде Ройзмана и в музее Невьянской иконы. После этого задержанного политика планируют везти на допрос в Следком, сообщает ОВД-Инфо*.

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Экс-мэр Евгений Ройзман задержан в Екатеринбурге по уголовному делу о дискредитации российской армии, пишет ОВД-Инфо*. В его квартире сейчас обыск, но адвоката не пускают.



Ройзман сообщил что уголовное дело на него завели в Москве. Его адвоката Владислава Идамжапова и помощницу Лейлу Гусейнову не пускают к нему в квартиру.

«Интерфакс» сообщил, что обыски могут пройти не только у Ройзмана, но и в музее Невьянской иконы.

«Идут обыски, как я поняла, в музее Невьянской иконы. Позвонили нам, чтобы мы открыли офис Фонда [Ройзмана], что обыски хотят провести в Фонде», — цитирует агентство Лейлу Гусейнову.

В музее — по неподтвержденной информации, из-за заявления о краже — изымают иконы. Адвоката туда не пустили. В Фонде силовики согласились 10 минут подождать защитника.

*ОВД-Инфо Минюст России считает иностранным агентом.Фото: 66.ru