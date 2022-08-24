В России с начала боев в Украине организовалось больше 50 групп жд-сопротивления

Активисты жд-сопротивления сообщили в Telegram-канале «Останови вагоны» об итогах своей деятельности за полгода, которые продолжаются бои в Украине.

«Россияне — не скот, который тупо пасется на определенной территории. Если мы называем себя русскими — мы соотносим себя с Россией. А следовательно, в том, что делает Россия, есть наша ответственность. И если мы можем остановить войну — мы будем это делать», — считают активисты.

За полгода в России организовалось больше 50 групп железнодорожного сопротивления, также были больше 300 хаотичных диверсий индивидуальных активистов. Всего диверсанты работают на 85% территории страны. Грузовых составов произошло более 80 сходов.