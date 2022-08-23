181-й день боев: главное

В Киеве проходит саммит «Крымской платформы». Его посетили свыше 60 иностранных делегаций, в том числе представители ведущих стран и международных организаций. Среди них канцлер Германии Олаф Шольц, глава правительства Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида, председатель Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Во время своего выступления на саммите президент Украины Владимир Зеленский пообещал «установить контроль над аннексированным Россией» Крымом. Украинский лидер также допустил возможность усиления российской агрессии в праздничные дни 23-24 августа. Зеленский отметил, что Украина даст войскам ВС РФ «мощный ответ» в случае увеличения ракетных обстрелов.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках саммита заявил, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий системы ПВО, «тонны» боеприпасов, гранатометы, противодронные приспособления и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Шольц также заявил, что Запад продолжит вводить жесткие санкции в отношении России и никогда не признает присоединения к ней Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса. Он также исключил любые переговоры по данным вопросам, отметив, что действия России в Украине «ничем не оправданы».

При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите «Крымская платформа» анонсировал введение новых санкций в отношении еще 62 российских физлиц и одной организации оборонного сектора.

В Москве простились с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной. Гражданская панихида прошла в телецентре «Останкино». Одним из первых выступил отец Дарьи, праворадикальный философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин, которого называют «мозгом Путина». Он рассказал, что чуть ли не первыми словами, которым Дарью научили в детстве, были «Россия, наша держава, наш народ, наша империя». По его словам, Дарья «погибла за народ, погибла за Россию, на фронте» и «во имя нашей русской победы».

На похоронах также выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В своей речи произнес фразу: «Одна страна. Один президент. Одна победа». Как обратила внимание «Медиазона», его слова напоминают нацистский лозунг «Один народ, одна империя, один вождь».

На церемонии прощания также выступили основатель «Царьграда» Константин Малофеев, постпред президента Игорь Щеголев, председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов и телеведущий-пропагандист Дмитрий Киселев, сообщает «Дождь»*.

Как заявили в Следственном комитете, к убийству Дугиной могут быть причастны иные лица, кроме Натальи Вовк. В ведомстве сообщили, что планируют в ближайшее время объявить в розыск подозреваемую в убийстве российской журналистки. В квартире, которую Вовк арендовала в Москве, проводятся обыски.

Ранее также появились кадры разговора с так называемым «отцом» Вовк, их опубликовало агентство «РИА Новости». Судя по роликам, интервью проходит в подъезде многоквартирного дома, лицо мужчины при этом скрыто. Он заявил, что его якобы дочь не служила в «Азове», а «в ВСУ вроде служила». По его словам, она получила от командования деньги и ушла. Кроме того, он заявил, что она прошла через операцию из-за «какой-то» опухоли в голове и «ездила во Францию как беженка» после начала боевых действий в Украине. В последний раз он связывался с ней 3-4 дня назад, утверждает мужчина.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев не несет ответственности за убийство Дугиной. «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — приводит ТАСС его слова.

Три человека погибли, шесть человек пострадали в центре Донецка в результате обстрела, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Снаряды попали в здание администрации самопровозглашенной ДНР, отель «Централь», а также в ряд жилых домов и автомобилей, сообщает Штаб территориальной обороны.

В Штабе теробороны утверждают, что центр города обстреляли ВСУ. По их данным, пострадали не только здание администрации, но и центральные улицы Донецка. Сам глава ДНР Пушилин назвал обстрел «очередной гранью, которую преступил украинский режим». Он отметил, что украинские военные якобы «взрывают гражданских людей, обстреливают центр города». Он также заявил о причастности Запада к «уничтожению гражданских массивов» в Донецке.

Пушилин в результате обстрела не пострадал. Как сообщили «Интерфаксу» в администрации ДНР, глава самопровозглашенной республики находится в «безопасном месте». Украинская сторона ответственность за удар по Донецку на себя не взяла.

В самопровозглашенной ДНР объявили также о задержании диверсанта, который якобы планировал «теракт» на референдуме в Донбассе. Как сообщил пресс-офицер министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов, задержанным оказался гражданин Украины Евгений Карпенко, прошедший подготовку в Чехии, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

По словам Евгения Карпенко, он является уроженцем Донецкой области. В 2021 году он отправился в Чехию работать на завод. В тому же году с ним связался один из сотрудников фирмы, который обеспечивал его переезд из Украины. Мужчина предложил Карпенко экскурсию на военно-гражданский полигон, где якобы и завербовал украинца. По его словам, ему трижды проводили инструктаж по закладке взрывных устройств. По плану чешской спецслужбы, самодельную бомбу нужно было установить в здании Володарской администрации, утверждает Карпенко. Сообщается, что мужчина самостоятельно сдался властям ДНР, поскольку понял, что «совершил ошибку».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий застройщиков проектировать и строить бомбоубежища во всех новых зданиях. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Согласно положениям законопроекта, в Украине предполагается срочное развертывание сети бомбоубежищ, в том числе во всех новостройках.

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс, который 21 августа появился в базе украинского сайта «Миротворец», дал масштабное интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС. Музыкант назвал «чушью» внесение своего имени в список «Миротворца», а также рассказал о своем отношении к Путину, Зеленскому и Байдену, боевым действиям в Украине, «отмене» русской культуры на Западе и идее запретить россиянам въезд в ЕС.

Бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко заявил о возможности удара ВСУ по Крымскому мосту. По его словам, Крымский мост может быть отнесен к военным целям, поскольку он является «основной артерией», по которой российские войска переправляются из Краснодарского края на полуостров.

С начала августа на военных объектах в Крыму происходят взрывы. После инцидентов на военных объектах в поселке Новофедоровка, а также в Джанкое, Севастополе, около Евпатории и Керчи Россия понесла значительные потери боевой техники, утверждает западная разведка.

Глава пророссийской администрации Севастополя в Крыму Михаил Развожаев сообщил, что над Черным морем был сбит беспилотный летательный аппарат. «Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», — написал он в своем Telegram-канале.

В Украине 23 августа отмечается День государственного флага Украины, а также День Харькова (дата освобождения от гитлеровских войск в 1943 году). В городе с утра сообщалось о ракетных обстрелах, украинские власти ввели комендантский час с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа. При этом 24 августа Украина отметит День независимости.

Удары были зафиксированы также в Днепропетровской области. Как сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко, в результате ночных обстрелов российской армией Зеленодольского района погибла 45-летняя женщина. Также обстрелу подверглись Криворожский и Никольский районы, утверждает он.

Нидерланды выделят 65 миллионов евро на восстановление гражданской инфраструктуры Украины, сообщает пресс-служба нидерландского правительства. В новый пакет помощи войдет финансовая поддержка нидерландских компаний, которые займутся восстановлением мостов, больниц и плотин. Еще 10 миллионов планируется направить на разминирование украинских территорий.

В районе села Тимоново в граничащей с Украиной Белгородской области загорелись боеприпасы. Как утверждает губернатор региона Вячеслав Гладков, «самовозгорание» произошло вследствие высокой температуры воздуха. По его словам, местных жителей эвакуировали в санаторий «Красная Поляна». Оперативные службы устраняют последствия происшествия.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ФСБ готовит массовые теракты на территории России в целях провокации. Доказательств своим словам он не привел.

По последним данным ООН, в ходе боевых действий в Украине погибли 5587 мирных граждан, в том числе 362 ребенка. Еще 7890 гражданских, в том числе 610 детей, получили ранения разной степени тяжести.

На территориях, подконтрольных России, ООН насчитала 302 убитых и 1173 раненых гражданских, передает Русская служба Би-би-си. Согласно отчету организации, чаще всего гражданские гибнут под артиллерийскими и ракетными обстрелами и авианалетами.

«Энергоатом» утверждает, что российские войска завезли новую боевую технику на территорию Запорожской АЭС. Речь идет как минимум о двух БТРах и шести грузовиках, утверждает украинская сторона. Таким образом число российской военной техники выросло до 40. Кроме того, сообщается, что на электростанции увеличилось число военнослужащих РФ.

Минобороны РФ подтвердило, что украинский правозащитник Максим Буткевич находится на территории ЛНР. На это обратил внимание руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Российское военное ведомство оценивает его состояние здоровья удовлетворительное — об этом говорится в ответе на запрос его адвоката Леонида Соловьева.

Разведка Британии сообщает, что на выходных Россия начала перебрасывать баржи для строительства понтонного моста через Днепр рядом с повреждённым Антоновским мостом. Переправа считается ключевым связующим звеном между Херсоном и востоком области, занятым российскими войсками. Строительство понтонного моста усилит пропускную способность по сравнению с паромной переправой, считают британские военные.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Россия не достигла значительных успехов на линии Николаев–Херсон. По всей видимости, российские войска смогли захватить населенный пункт Благодатное в Херсонской области, считают в институте.

При этом подконтрольные России власти Запорожской области косвенно провозгласили независимость оккупированных районов области от Украины. Теперь они идентифицируют украинских граждан, въезжающих с незанятых территорий страны, как лиц, ищущих временного убежища.

* «Дождь» Минюст РФ считает «иностранным агентом».