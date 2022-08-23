Координатора «Голоса»* Костылеву исключили из реестра «иноагентов»

Минюст РФ исключил из реестра «иностранных агентов» координатора петербургского отделения движения «Голос»* Полину Костылеву. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 23 августа.

«Данное решение было принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — объяснили в Минюсте.

Полину Костылеву признали «иностранным агентом» в сентябре 2021 года. Вместе с ней в реестр попали ее коллеги из Свердловской, Псковской, Рязанской, Московской, Орловской, Иркутской, Ивановской, Тамбовской, Самарской и Кемеровской областей, Алтайского, Приморского и Пермского краев, а также из Мордовии и Татарстана. Кроме того, в списке оказались сотрудники издания «Медиазона»**.

«Это правда было неожиданно. Сергей Смирнов*** из «Медиазоны»** хорошо написал, что таких вещей все-таки не ждешь. То есть ты теоретически понимаешь, что такое может с тобой произойти, но когда это происходит, это все равно как гром среди ясного неба», — так она прокомментировала свое включение в список иностранных агентов.

Минюст РФ принял такое решение в отношении Костылевой из-за репоста интервью Светланы Тихановской и пятисот рублей от гражданина Узбекистана.

*«Голос», **«Медиазону» и *** Сергея Смирнова Минюст РФ считает «иностранными агентами»