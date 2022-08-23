Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс дал интервью ТАСС после внесения своего имени в базу «Миротворца»

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс, который 21 августа появился в базе украинского сайта «Миротворец», дал масштабное интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС. Музыкант назвал «чушью» внесение своего имени в список «Миротворца».

21 августа Роджера Уотерса внесли в списки сайта «Миротворец», который публикует данные о людях, которые, по мнению его администраторов, представляют угрозу для безопасности Украины. Его обвинили в «антиукраинской пропаганде», «покушении на территориальную целостность Украины» и «участии в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

«Это просто пустая трата сил пропагандистов. Это их работа. Им сказали сидеть и писать эту чушь обо мне, потому что это часть их работы», — так он прокомментировал ТАСС внесение своего имени в базу данных «Миротворца».

Уотерс также поделился своим мнением о действиях президента США Джо Байдена. По его мнению, американский лидер является военным преступником, поскольку не пытается остановить конфликт в Украине, а напротив, отправляет ей все больше вооружений.

«Неужели он думает, что украинская армия сможет одолеть Россию? Это то, на что СМИ как бы намекают, что это нормально, что эти боевые действия продолжаются. Почему? Пожалуйста, прекратите это», — заявил Уотерс.

Говоря о якобы распространении нацизма в Украине, Уотерс вспомнил историю о том, как ему однажды написала девочка-подросток. Она выразила несогласие с тем, что в Украине есть фашисты, однако Уотерс заявил, что она просто верит в украинскую пропаганду. «Вы видите символику на форме батальонов. Мы все это знаем», — добавил он.

Уотерс также назвал абсурдом идею о полном запрете на выдачу виз россиянам, назвав ее «призывом к коллективному наказанию». «Коллективное наказание всегда ошибочно, потому что оно говорит следующее: «Эй, россияне — враги! Давайте накажем их всех! Если хотите, мы дойдем до крайности. Давайте устроим ядерную войну, давайте уничтожим их». И, к сожалению, такое мышление есть, и оно явно безумно», — считает музыкант.



Основатель Pink Floyd также высказался об «отмене» русской культуры в мире. Он назвал это явление «полным идиотизмом» и заявил, что недавно отправил письмо президенту УЕФА. В нем музыкант написал, что прежде чем запрещать выступать российским командам, Европе прежде всего необходимо ввести запрет на выступление израильских команд.

«Что они вообще делают в европейских соревнованиях, я понятия не имею. Но в любом случае, они вторглись в Палестину в 1967 году. Вы, случайно, этого не заметили? А они вторглись», — подчеркнул Уотерс.

При этом Уотерс заявил, что не поддерживает действия президента РФ Владимира Путина и российской армии в Украине. Однако музыкант обратил внимание на то, что Владимир Зеленский, несмотря на свои обещания соблюдать Минские оглашения, в конечном счете этого не делал. Он также указал, что украинский лидер «баллотировался с платформой, согласно которой Украина никогда не будет пытаться вступить в НАТО».

«Это не значит, что я одобряю действия Путина. Это не так. Но я понимаю, что их вывели за все рамки. На протяжении 15 лет они кричали о красных линиях, которые попираются НАТО и американцами. И где же мы сейчас? Я говорил об этом во время шоу и в Вашингтоне. Я сказал: «Почему Джо Байден не поговорит с Путиным? Почему они не разговаривают?» — заявил Уотерс.