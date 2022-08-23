ООН не хватает средств на реализацию гуманитарных программ по всему миру

Организация объединенных наций (ООН) столкнулась с дефицитом средств для финансирования своих гуманитарных программ по всему миру, пишет The New York Times. В ООН сообщили, что нехватка ресурсов стала следствием гуманитарной помощи Украине.

«Это крупнейший финансовый дефицит, с которым мы когда-либо сталкивались. Он случился главным образом потому, что быстро растет число уязвимых людей, которым нужна поддержка», — заявил заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Гриффитс отметил, что ООН нуждается в 48,7 млрд долларов для оказания помощи людям по всему миру. В поддержке организации в настоящее время нуждается порядка 200 млн человек. При этом в период с января по август организации удалось получить менее трети от необходимой суммы.

Проблема также заключается и в том, что основные доноры ООН — США, Евросоюз, Япония и Канада — чаще всего при оказании финансовой поддержки указывают конкретные программы и страны, для которых жертвуют деньги. Таким образом, большая часть из них идет на помощь Украине, при этом жители Сирии, Афганистана, Ливии, Мьянмы остаются без поддержки.

По последним данным ООН, почти треть жителей Украины покинули свои дома из-за войны, Об этом пишет Deutsche Welle* со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. В публикации отмечается, что этот миграционный кризис стал крупнейшим со времен Второй мировой войны.

*Deutsche Welle (DW) Минюст РФ считает «иностранным агентом».

