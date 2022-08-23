В Новосибирской области подтвердили гибель еще троих военнослужащих

В Новосибирской области признали гибель еще троих российских военнослужащих в ходе боевых действий в Украине. На это обратило внимание издание «Тайга.Инфо».

О гибели Штепы в своем Telegram-канале 11 августа сообщила администрация Краснозерского района Новосибирской области. Утверждается, что уроженец села Половинного погиб 4 августа, «спасая своих боевых товарищей». 12 августа в Краснозерском районе было объявлено днем траура.

Между тем, в поселке Маслянино 20 августа прошли похороны 24-летнего ефрейтора Евгения Штоппеля. Как сообщается на сайте районной администрации, молодой человек погиб 13 августа «при выполнении задач военной операции на территории Украины». В сообщении отмечается, что он служил по контракту.

Еще одним погибшим оказался 31-летний гвардии ефрейтор десантных войск Иван Драгун. Как сообщается на госсайте новосибирского правительства Vn.ru, военный погиб 13 августа, когда «выполнял боевые задачи военной спецоперации по освобождению Украины от неонацизма». Жители поселка Тайский Красносельского сельского совета простились с ним 22 августа.

Ранее ВВС, «Медиазона»* и волонтеры выяснили данные о 5701 погибшем российском военном в ходе боевых действий в Украине.