Канада и Германия продолжат оказывать военную помощь Украине

Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий системы ПВО, «тонны» боеприпасов и гранатометы. Об этом на саммите «Крымская платформа» в Киеве сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы продолжим поставлять оружие. Мы поставили на рельсы новый пакет, включающий другие современные системы ПВО, гранатомёты, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — приводит «РИА Новости» его слова.

Кроме того, Шольц заявил, что Запад продолжит вводить жесткие санкции в отношении России и никогда не признает присоединения к ней Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса. Он также исключил любые переговоры по данным вопросам, отметив, что действия России в Украине «ничем не оправданы». По его словам, в ближайшее время будут приняты новые меры для «активации международных усилий для завершения этого конфликта».

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите «Крымская платформа» анонсировал введение новых санкций в отношении еще 62 российских физлиц и одной организации оборонного сектора. Кто именно пополнит канадский санкционный список, Трюдо не уточнил.

В Украине сегодня проходит саммит «Крымская платформа». В нем принимают участие генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также представители около 60 стран, в том числе Германии и Канады. Губернатор Крыма Сергей Аксенов назвал участников саммита «пособниками террористов».

Во время своего выступления на саммите президент Украины Владимир Зеленский пообещал «установить контроль над аннексированным Россией» Крымом. Украинский лидер также допустил возможность усиления российской агрессии в праздничные дни 23-24 августа. Зеленский отметил, что Украина даст войскам ВС РФ «мощный ответ» в случае увеличения ракетных обстрелов.

Напомним, в Украине 23 августа отмечается День государственного флага Украины, а также День Харькова (дата освобождения от гитлеровских войск в 1943 году). В городе с утра сообщалось о ракетных обстрелах, украинские власти ввели комендантский час с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа. Также удары были зафиксированы в Днепре. При этом 24 августа Украина отметит День независимости.

18 августа издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщило, что лидеры стран Евросоюза в июле впервые с начала боевых действий в Украине не дали Киеву новых обещаний по предоставлению военной помощи. В июле от военных обязательств по поддержке Украины воздержались Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша.