Зеленский пообещал взять под контроль Крым

Украина «установит контроль над аннексированным Россией» Крымом. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите «Крымская платформа» во вторник, 23 августа.

«Чтобы преодолеть террор, необходимо одержать победу в борьбе с российской агрессией. Необходимо освободить Крым. Это будет возрождение мирового закона и порядка», — приводит агенство Reuters слова Зеленского.

Украинский лидер также допустил возможность усиления российской агрессии в праздничные дни 23-24 августа. Зеленский отметил, что Украина даст войскам ВС РФ «мощный ответ» в случае увеличения ракетных обстрелов.

В Украине 23 августа отмечается День государственного флага Украины, а также День Харькова (дата освобождения от гитлеровских войск в 1943 году). В городе с утра сообщалось о ракетных обстрелах, украинские власти ввели комендантский час с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа. Также удары были зафиксированы в Днепре. При этом 24 августа Украина отметит День независимости.

В Украине сегодня проходит саммит «Крымская платформа». В нем принимают участие генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также представители около 60 стран, в том числе Германии. Губернатор Крыма Сергей Аксенов назвал участников саммита «пособниками террористов».