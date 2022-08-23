Участников арт-группы «Явь» отпустили из отдела в Петербурге с протоколами о мелком хулиганстве

Всех участников арт-группы «Явь», которых задержали сегодня утром, отпустили из отдела полиции № 77 по Адмиралтейскому району Петербурга с протоколами о мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ). Об этом сообщают «Сетевые свободы» со ссылкой на адвоката Марию Зырянову.

Участника арт-группы «Явь» Александра Воронина, его помощника Николая Стекольникова, журналиста издания ZDF Романа Шелла и оператора Станислава задержали утром во вторник в Петербурге из-за работы под названием «Goolag» на стене забора у дома на Старо-Петергофском проспекте, 9. Художники не успели завершить арт, когда их всех задержали. Сотрудники полиции сослались на то, что граффити представляет собой «политическую работу», сообщает «ОВД-Инфо»*.

Напомним, в России с 5 марта более 40 человек стали фигурантами уголовных дел о вандализме (ст. 214 УК РФ) за антивоенный протест, еще шестеро находятся под стражей. Такие данные приводит правозащитный проект «Сетевые свободы».

Так, с начала боевых действий по статье о вандализме (статья 214 УК) были возбуждены уголовные дела в отношении 44 человек из 20 регионов РФ, следует из статистики проекта. Лидером по числу таких уголовных дел стала Тульская область — полиция расследует не менее 6 подобных эпизодов. Каждому четвертому обвиняемому вменяют порчу военной агитации с латинской буквой Z — таких насчитывается 11 человек.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».