Трюдо объявил о расширении санкций в отношении России

Канада вводит санкции в отношении еще 62 российских физлиц и одной организации оборонного сектора. Об этом на онлайн-саммите «Крымская платформа» заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и одной организации оборонного сектора [РФ], которые причастны к войне России на Украине», — приводит его слова ТАСС.

Кто именно пополнит канадский санкционный список, Трюдо не уточнил.

В Украине сегодня проходит саммит «Крымская платформа». Ожидается участие в нем генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга и представителей около 60 стран. Губернатор Крыма Сергей Аксенов назвал участников саммита «пособниками террористов».