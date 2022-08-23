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#Новости

Трюдо объявил о расширении санкций в отношении России

23.08.2022

Канада вводит санкции против одного юрлица и 62 физлиц

Канада вводит санкции в отношении еще 62 российских физлиц и одной организации оборонного сектора. Об этом на онлайн-саммите «Крымская платформа» заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и одной организации оборонного сектора [РФ], которые причастны к войне России на Украине», — приводит его слова ТАСС.

Кто именно пополнит канадский санкционный список, Трюдо не уточнил. 

В Украине сегодня проходит саммит «Крымская платформа». Ожидается участие в нем генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга и представителей около 60 стран. Губернатор Крыма Сергей Аксенов назвал участников саммита «пособниками террористов».

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