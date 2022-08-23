В Томске будут оповещать о ЧС с помощью церковных колоколов

Власти Томска договорились с представителями Русской православной церкви (РПЦ) об использовании церковных колоколов вместо сирен для предупреждения о чрезвычайных ситуациях на случай отсутствия электроснабжения. Об на заседании областной комиссии по ЧС сообщил исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер, передает «РИА Томск».

Ратнер объяснил, что система оповещения в Томске работает автоматизированно с помощью электричества. Но если город будет отключен от электроснабжения, на помощь придет духовенство — власти договорились с представителями церкви об использовании колоколов храмов и соборов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Глава областного департамента защиты населения Сергей Лукин сообщил, что из-за недостатка финансирования в Томске сложная ситуация с оповещением населения в случае ЧС. Проект усовершенствования городской системы оповещения разработали еще в 2014 году, однако к 2019 его стоимость выросла до 201 млн рублей. По этой причине местные власти решили отложить реформирование этой системы и не стали выделять на нее денег.