В ДНР сообщили о гибели троих гражданских после обстрела Донецка

UPD: Три человека погибли , шесть человек пострадали в результате обстрела в центре Донецка сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По меньшей мере один человек находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Также в числе раненых оказался сотрудник донецкого СИЗО.

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По меньшей мере три человека погибли в результате обстрела в Ворошиловском районе Донецка, утверждает пророссийский мэр города Алексей Калемзин. Снаряды попали в здание администрации самопровозглашенной ДНР, отель «Централь», а также в ряд жилых домов и автомобилей, сообщает Штаб территориальной обороны.

В Штабе теробороны утверждают, что центр города обстреляли ВСУ. По их данным, пострадали не только здание администрации, но и центральные улицы Донецка. Сам глава ДНР Пушилин назвал обстрел «очередной гранью, которую преступил украинский режим». Он отметил, что украинские военные якобы «взрывают гражданских людей, обстреливают центр города».

«Используются снаряды 155-го калибра натовского образца. По сути, сейчас Запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Пушилин в результате обстрела не пострадал. Как сообщили «Интерфаксу» в администрации ДНР, глава самопровозглашенной республики находится в «безопасном месте». Между тем Донецкое агентство новостей утверждает, что в здании администрации после обстрела начался пожар.

Украинская сторона не брала на себя ответственность за удар по Донецку. При этом первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что подразделения ВСУ пытались перейти в контрнаступление сразу на нескольких участках фронта, однако были отброшены.