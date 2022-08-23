Против ведущих «Популярной политики» массово возбудили дела о «фейках» про армию и об «оправдании терроризма»

«Сирена» сообщила, что против ведущих канала «Популярная политика» возбудили уголовные дела о «фейках» про армию и об «оправдании терроризма».

Следственный комитет назначил лингвистические экспертизы высказываний и постов. Во всех случаях речь в них шла о боях в Украине.

Иван Жданов* писал о преступлениях российской армии и поджоге военкомата. О военкоматах высказывалась и Анна Бирюкова. Кира Ярмыш и Мария Певчих рассказывали о бомбардировках мирных жителей Украины. Руслан Шаведдинов** публиковал информацию о преступлении российских солдат в Украине и заявление о необходимости поджигать военкоматы.

Леонид Волков*** также поднимал вопрос о преступлениях российских солдат и оправдывал причинение вреда здоровью Путина.

Об убийствах мирных жителей в Буче писали Дмитрий Низовцев и Любовь Соболь****.

У обвиняемых сейчас адвокат по назначению, всю информацию о деле давал пока он. Вероятнее всего речь идет о высказываниях, сделанных во время эфиров на канале «Популярная политика».

*Иван Жданов, **Руслан Шаведдинов, ***Леонид Волков, ****Любовь Соболь внесены Минюстом России в реестр «иноагентов» и признаны «экстремистами».

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