Close

#Новости

США высказались против визового запрета для россиян

23.08.2022

Об этом сообщили в Госдепартаменте
ВВС со ссылкой на Госдеп США сообщили, что Вашингтон не планирует запрещать выдачу виз россиянам. Однако для части граждан въезд в страну закроют.
С 24 февраля США закрыли въезд примерно 5 тысячам граждан России, которые так или иначе причастны к боям в Украине. И эту тенденцию планируют продолжать.
Однако всем гражданам России США не хотят закрывать въезд. В стране готовы принять тех, кому угрожает опасность, или тех, кто подвергается преследованиям.
«Мы хотим провести четкую грань между российским правительством и людьми в России», - сообщили в Госдепе.
По инициативе нескольких стран в ЕС рассмотрят вопрос о запрете выдачи виз гражданам России 31 августа. Однако Еврокомиссия и несколько стран союза против таких мер.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.