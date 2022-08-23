США высказались против визового запрета для россиян

С 24 февраля США закрыли въезд примерно 5 тысячам граждан России, которые так или иначе причастны к боям в Украине. И эту тенденцию планируют продолжать.

Однако всем гражданам России США не хотят закрывать въезд. В стране готовы принять тех, кому угрожает опасность, или тех, кто подвергается преследованиям.

«Мы хотим провести четкую грань между российским правительством и людьми в России», - сообщили в Госдепе.

По инициативе нескольких стран в ЕС рассмотрят вопрос о запрете выдачи виз гражданам России 31 августа. Однако Еврокомиссия и несколько стран союза против таких мер.



