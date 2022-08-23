В Ненецком автономном округе обмелели реки

В Ненецком автономном округе обмелела река Печора, через которую идёт сообщение с республикой Коми. Движение паромов приостановлено. Из-за этого в регионе ввели режим ЧС.

Губернатор НАО Юрий Бездудный сообщил, что сейчас люди, которые уехали в отпуск на машинах, не могут вернуться в Нарьян-Мар, передаёт «7*7». Для застрявших организуют проезд по ещё недостроенной дороге Нарьян-Мар — Усинск. Их будет сопровождать ГИБДД и спасатели. Дополнительные рейсы могут организовать и из Сыктывкара.

Печора обмелела из-за жары и отсутствия дождей. Осадки ожидают только 26 августа.