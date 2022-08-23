Анархистам в Челябинске обвинение просит по пять лет колонии

Прокуратура настаивает, что в ночь с 14 на 15 февраля 2018 года активисты закрепили баннер. После Цибуковский зажег файер и забросил его на огражденную территорию здания УФСБ.

По версии обвинения, таким образом они «дерзко и цинично» нарушили общественный порядок для выражения своей политической воли и политического мнения. Файер, считает прокурор, был применено в качестве оружия.

Анархистов также обвиняют в вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке (ч.2 ст.214 УК РФ).

Цибуковского 10 сентября 2021 года суд приговорил к двум с половиной годам, а его супругу Анастасию Сафонову — к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда, но 24 ноября 2021 года обвинительный приговор удалось отменить и дело направили на новое рассмотрение. Фигуранты сейчас под запретом определённых действий.



