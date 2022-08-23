Reuters: Россия может нанести удары по гражданской инфраструктуре

Reuters сообщил, что американская разведка предупредила о готовящихся в скором времени ударах России по гражданским и государственным объектам в Украине. Сегодня в стране проходит саммит «Крымская платформа», а завтра будет День независимости.

«У нас есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры», — сказал американский чиновник.