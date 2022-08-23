Сегодня в Украине пройдет «Крымская платформа»

В Украине сегодня проходит саммит «Крымская платформа». Ожидается участие в нем генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга и представителей около 60 стран. Губернатор Крыма Сергей Аксенов назвал участников саммита «пособниками террористов».

По информации «Голоса Америки»*, участие в «Крымской платформе» подтвердили представитель около 60 стран и международных организаций, 40 из них — на уровне президентов и премьер-министров. Также участвовать в саммите будет генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Россия использует захваченный полуостров как военную базу для своей агрессии и дестабилизации всего мира. Возвращение Крыма под контроль Украины гарантирует безопасность всего Черноморского региона, Европы и мира. Тот факт, что количество участников саммита Крымской платформы возросло более чем на треть, а география участия стала по-настоящему глобальной, свидетельствует, что весь мир на стороне Украины в вопросе возвращения Крыма», — заявил вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что «абсолютно неважно, что в ходе этого шабаша будут болтать Зеленский и члены его шайки, потому что они террористы». Другие участники саммита, по его мнению — «пособники террористов».

«В прошлом году на первой «платформе» звучали заклинания о «возвращении Крыма». Сегодня, год спустя, полностью освобождена территория ЛНР, близится к завершению освобождение ДНР. Украина потеряла Херсонскую, значительную часть Запорожской и Харьковской областей — это сотни населенных пунктов. Вопрос на засыпку: доживет ли террористическая украинская государственность до следующего саммита? И где он будет проходить? Может, в Варшаве?» — высказался Аксенов.

*«Голос Америки» Минюст России считает «иностранным агентом».