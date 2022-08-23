РКН просит Российский книжный союз исключить книги с пропагандой ЛГБТ

Роскомнадзор просит Российский книжный союз исключить книги с пропагандой ЛГБТ из распространения. О соответствующем запросе в ведомстве рассказали РБК.

«Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с просьбой рассмотреть возможность исключить распространение подобной литературы в рамках саморегулирования книжной отрасли», — сообщили в Роскомнадзоре.

По мнению РКН, «распространение пропаганды девиантных отношений» в книгах не соответствует российским «традиционным ценностям».

Госдума осенью планирует рассмотреть закон о запрете пропаганды ЛГБТ не только среди несовершеннолетних (такой запрет действует и сейчас — NT), но и среди взрослых. На книгах, где содержатся упоминания о ЛГБТ-персонаж есть маркировка 18+, но это в Роскомнадзоре считают недостаточным.

«Возрастная маркировка издательствами книг носит информирующий характер и не является препятствием для их продажи несовершеннолетним», — добавили в РКН.