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РКН просит Российский книжный союз исключить книги с пропагандой ЛГБТ

23.08.2022

Такие книги в ведомстве считают «несоответствующим традиционным ценностям российского общества»

Роскомнадзор просит Российский книжный союз исключить книги с пропагандой ЛГБТ из распространения. О соответствующем запросе в ведомстве рассказали РБК. 

«Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с просьбой рассмотреть возможность исключить распространение подобной литературы в рамках саморегулирования книжной отрасли», — сообщили в Роскомнадзоре. 

По мнению РКН, «распространение пропаганды девиантных отношений» в книгах не соответствует российским «традиционным ценностям».

Госдума осенью планирует рассмотреть закон о запрете пропаганды ЛГБТ не только среди несовершеннолетних (такой запрет действует и сейчас — NT), но и среди взрослых. На книгах, где содержатся упоминания о ЛГБТ-персонаж есть маркировка 18+, но это в Роскомнадзоре считают недостаточным. 

«Возрастная маркировка издательствами книг носит информирующий характер и не является препятствием для их продажи несовершеннолетним», — добавили в РКН.



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