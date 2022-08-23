«Важные истории»*: фигурантами антивоенных уголовных дел стали 212 россиян

«Важные истории»* подсчитали, что в 56 регионах России возбудили уголовные дела из-за антивоенной позиции против 212 граждан. Около половины фигурантов никогда раньше не занимались активизмом, политикой и журналистикой.

Самый младший обвиняемый — 17-летний школьник, а самому старшему — 72 года. Преследования коснулись как минимум 7 педагогов, 2 пенсионеров, 5 студентов и школьников.

Чаще за пацифистскую позицию преследуют в Москве и Санкт-Петербурге — на эти города приходится 40% уголовных дел. Дела возбуждают также в Крыму (9 человек), Новосибирской и Московской областях (по 8 человек), в Тульской области и Татарстане (по 6 человек).

Половина попавших под репрессии находится сейчас под стражей, подпиской о невыезде, домашним арестом или под другой мерой пресечения.

Правозащитники сообщали, что в марте было больше 80 уголовных дел. Сейчас дел возбуждают меньше, поскольку люди стали осторожнее вести себя, в том числе в соцсетях.

*«Важные истории» власти России считают нежелательной организацией.