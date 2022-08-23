В Москве прошли переговоры глав МИД Сербии и России

В Москве 22 августа состоялась встреча глав МИД Сербии и России Александра Вулина и Сергея Лаврова. Вулин сообщил после переговоров, что страна не поддержала санкции против Москвы, пишет «Коммерсант».

Встреча министров не состоялась в июне, когда самолет Лаврова, который уже был под санкциями, не пропустили через воздушное пространство ЕС.

Вопрос о поддержке санкций Сербией поднимают с самого начала боев в Украине. Долгое время страна не поддержала ограничения против России. Сейчас Москве необходимо было заручиться поддержкой сербского коллеги. Это также могло повлиять на поставки российского газа: Серьги планировала закупить у России дополнительный объем ресурсов.

В августе в российско-сербские отношения вмешался президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Сербия хотела бы сидеть на трех стульях — ЕС, США и Россия, но больше у нее это не получится», — сказал Лукашенко.

После этого посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко говорил о том, что в стране могут разместить российскую военную базу. Позже президент Сербии Александр Вучич опроверг эту информацию.

«Сербии не нужны чьи-либо военные базы. Она будет сохранять военный нейтралитет и союзнические отношения», — сказал Вучич.

Источники «Коммерсанта» сообщали, что Вулин не только сторонник Вучича, но и занимает подчеркнуто анти западную позицию и часто говорит, что «главная опора Сербии — это Россия». Однако на Западе Вулкана всерьез многие не воспринимают.

После переговоров в Москве пресс-служба сербского МИДа распространила заявление о том, что «Сербия, которую возглавляет президент Александр Вучич, не забывает вековое братство и что Сербия является единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против РФ и не стала частью антироссийской истерии».

МИД России в итоговом сообщении привел словам Лаврова о том, что «пакости тех, кто сорвал мой визит в Белград в июне, не смогут поколебать российско-сербские отношения». Он добавил, что Волина в Москве рады видеть в любое удобное время.