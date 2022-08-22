Режим ЧС ввели в Рязанской области из-за лесных пожаров

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС», — написал он.



Малков принял такое решение по итогам визита в область мэра Москвы Сергей Собянина. Вслед за главой столицы он отметил, что обстановка в регионе остается напряженной. По его словам, в настоящее время продолжает гореть 8-9 тысяч гектаров. В устранении природной стихии принимают участие силы МЧС и Рослесхоза, свою помощь также оказывают область и муниципалитеты, отметил он.

«Благодарен правительству Москвы и лично мэру Сергею Собянину за беспрецедентную помощь. По просьбе региона и Минприроды группировка личного состава была увеличена почти до 9 тысяч человек. Сегодня они незамедлительно приступили к работам», — заявил Малков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в Рязанскую область заявил, что ситуация с лесным пожаром в регионе остается крайне сложной. Несмотря на все усилия остановить распространение огня пожар продолжает разгораться, отметил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что смог от пожара в Рязанской области продержится в Москве как минимум до конца рабочей недели 24-25 августа. По его словам, этому будет способствовать южное направление ветра, а также высокие температуры в подмосковном и столичном регионе. «И до четверга включительно температура в Московской области и сопредельных областях очень высокая, 30-33 градуса, на 7-8 градусов выше нормы, осадков не ожидается», — объяснил Вильфанд.

Московские аэропорты в условиях смога работают в штатном режиме, отмены рейсов по метеоусловиям нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. «Несмотря на смог в Москве аэропорты московского авиаузла («Внуково», «Домодедово», «Жуковский», «Шереметьево») осуществляют работу в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке», — говорится в сообщении.