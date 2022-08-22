Ректор РАНХиГС Мау не признал вину в мошенничестве

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, которого обвиняют в хищении порядка 1 млн рублей, не признал вину в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следствие.

Напомним, Владимир Мау был задержан по обвинению в хищении 30 июня. Его дело связывали с «делом Шанинки» против экс-замминистра просвещения Марины Раковой и других лиц. Он не признал вину во время допросов. Он также ходатайствовал об освобождении под залог, но суд отказал ему в этом. В итоге Владимира Мау поместили под домашний арест до 7 августа.

В ТАСС отмечают, что все фигуранты уголовного дела о мошенничестве впоследствии признали свою вину, однако Мау нет. 10 августа он вернулся на работу в президентскую академию в прежнем статусе, несмотря на то, что уголовное дело в отношении него продолжается.