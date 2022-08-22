180-й день боев: главное

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в Мариуполе состоится суд над украинскими военнопленными, то переговоров с Москвой не будет. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что заявление Зеленского не повлияет на планы проведения трибунала, пишет «Коммерсант».

DW* рассказала о девушке, которая пытается вытащить брата из Украины. Он отправился участвовать в боях из колонии. Плана у сестры Светланы пока нет, но она хочет создать прецедент. О вербовке заключенных в колониях и в СИЗО сообщали правозащитники.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сказал, что мир в Украине наступит нескоро, а для встречи украинского и российского президентов — слишком рано. ООН сейчас, передает его слова «Коммерсант», сосредоточена на гуманитарных проблемах, «зерновой сделке».

В Херсонской области сообщили, что «паспорт РФ становится доступнее». За документом обратились сотни граждан: у них утерян паспорт Украины, нет гражданства или регистрации. Теперь это не станет помехой: в пророссийской администрации упростят выдачу документа.

Разведка Британии утверждает , что российскому командованию все сложнее мотивировать солдат. Эта проблема актуальна как для России, так и для ЛДНР. В украинских СМИ 15 августа было видео, на котором бойцы армии ЛНР заявляют, что выполнили свой «долг» по освобождению территории и отказываются принимать участие в боевых действиях в ДНР. Они жаловались на давление и запугивание со стороны командиров. Российскому командованию приходится прибегать к материальному поощрению солдат, но такие военные остаются ненадежными для использования в наступательных операциях. Отдельная проблема — статус «специальной военной операции», который ограничивается власти в возможностях правового принуждения граждан к участию в войне.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что импульс российских сил от территориальных завоеваний вокруг Бахмута и Авдеевки в конце июля исчерпан. Российские атаки на востоке Украины вероятно завершатся, хотя очень небольшие продвижения России могут продолжиться. Аналитики также пишут, что российским войскам никак не удается воспользоваться тактическими прорывами для маневра в тыловые районы Украины или выведения из строя значительных участков украинских оборонительных рубежей. Из-за этого они постоянно дают украинцам время, чтобы тактически выйти из боя и восстановить оборонительные позиции, против которых русские должны затем начать новые преднамеренные атаки. Это объясняет медленное продвижение российских войск.

Генштаб Украины сообщил, что 21 августа российские войска перебросили в Беларусь из России неустановленное оборудование ПВО. Генштаб Украины также сообщил, что с 22 августа российские силы закроют определенные участки воздушного пространства России в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях. Российско-белорусское соглашение может свидетельствовать о том, что российские официальные лица пытаются обойти санкции в отношении России, поскольку импортировать запчасти в Беларусь может быть проще, чем в Россию: вчера разведка Украины сообщила, что Россия и Беларусь подписали договор о ремонте авиационной техники.

Россия попросила Совбез ООН созвать 23 августа срочное заседание из-за ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, на заседании выступит Генсек ООН Антониу Гутерриш.

В свою очередь Гутерриш заявил, что в ситуации вокруг электростанции должен возобладать диалог. Он добавил, что ООН располагает логистикой и ресурсами для безопасной поездки представителей МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев.

Назначенный российскими военными «член главного совета военно-гражданской администрации» региона Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил, что из-за регулярных обстрелов персонал на ЗАЭС пришлось сократить. По его словам, на электростанции остается минимальное число сотрудников, которые поддерживают работу энергоблоков.

​​ФСБ обвинила украинские спецслужбы в подрыве автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина — дочь праворадикального философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина, которого называют «мозгом Путина». По данным ведомства, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала на территорию России вместе с дочерью 23 июля. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Вовк объявят в розыск с целью выдачи России.

В спецслужбе сообщили, что после исполнения своей задачи Вовк пересекла границу с Эстонией. В свою очередь в МИД Эстонии отметили, что не получали от российских властей официального запроса по поводу пересечения ею российско-эстонской границы. «Мы можем публиковать данные людей, перемещающихся через границу, только в предусмотренных законом случаях. Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится. Мы не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей по этому поводу», — заявили в МИД Эстонии «Интерфаксу».

Кроме того, в соцсетях опубликовали предполагаемое удостоверение Вовк. Сообщалось, что она могла служить в полку «Азов»**, однако в самом батальоне эту информацию опровергли. «Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина — не имеет никакого отношения к полку «Азов»** и никогда не принадлежала к нашему подразделению», — заявили в организации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает своей целью в ближайшее время организовать в республике переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис», — приводит его слова ТАСС.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».

**«Азов» признан в России «террористической организацией» и запрещен.