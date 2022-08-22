Россия запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации вокруг ЗАЭС во вторник

Россия попросила Совбез ООН организовать 23 августа срочное заседание из-за ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности». Попросили выступить на нем Генсека ООН А. Гутерреша. Заседание назначено на 22.00 по Москве 23 августа», — написал он.

Полянский добавил, что 24 августа в 17:00 мск состоится еще одно заседание по Украине. По его словам, на этот раз инициаторами оказались страны Запада.

16 августа ООН выразила готовность поддержать отправку любой миссии в Запорожскую АЭС, если с ней согласятся Украина и Россия, пишет DW*. В Энергодаре взрывы не прекращаются больше недели. Последняя атака была вчера, сообщал «Вот так».



15 августа министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили не только ситуацию на Запорожской АЭС, но и атаку на колонию в Еленовке, где погибли 53 украинских военнопленных.

При этом замдиректора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Игорь Вишневецкий заявил, что маршрут делегации МАГАТЭ через Киев будет небезопасным. Ее не сможет обеспечить Россия: вооруженные формирования Украины «неоднородные». «Эти люди готовы будут совершить любую провокацию», — добавил ТАСС Вишневецкий.



*DW Минюст России считает «иностранным агентом».