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#Новости

Россия запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации вокруг ЗАЭС во вторник

22.08.2022

На нем выступит генсек ООН Антониу Гутерриш

Россия попросила Совбез ООН организовать 23 августа срочное заседание из-за ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности». Попросили выступить на нем Генсека ООН А. Гутерреша. Заседание назначено на 22.00 по Москве 23 августа», — написал он.

Полянский добавил, что 24 августа в 17:00 мск состоится еще одно заседание по Украине. По его словам, на этот раз инициаторами оказались страны Запада.

16 августа ООН выразила готовность поддержать отправку любой миссии в Запорожскую АЭС, если с ней согласятся Украина и Россия, пишет DW*. В Энергодаре взрывы не прекращаются больше недели. Последняя атака была вчера, сообщал «Вот так». 

15 августа министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили не только ситуацию на Запорожской АЭС, но и атаку на колонию в Еленовке, где погибли 53 украинских военнопленных. 

При этом замдиректора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями  Игорь Вишневецкий заявил, что маршрут делегации МАГАТЭ через Киев будет небезопасным. Ее не сможет обеспечить Россия: вооруженные формирования Украины «неоднородные». «Эти люди готовы будут совершить любую провокацию», — добавил ТАСС Вишневецкий.

   *DW Минюст России считает «иностранным агентом».

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