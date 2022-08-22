Интерес россиян к государственным телеканалам с февраля упал на 25%

С момента вторжении российских войск на территорию Украины охваты государственных телеканалов обвалились почти на четверть (25%). Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир», который произвел трекинг на базе Единой панели данных с участием только верифицированных россиян.

После начала боевых действий в Украине руководство государственных телеканалов усилило пропагандистскую повестку. Сетку вещания стали составлять новостные программы, в которых сообщают о победах над «нацистами», а также политические ток-шоу, в которых призывают нанести ядерные удары по США и Европе. На фоне этого у россиян изменились привычки медиапотребления — эксперты холдинга «Ромир» зарегистрировали спад зрительской активности у государственных телеканалов.

«За полгода с февраля по июль сократился среднедневной охват телевизионных каналов. При этом среди «Поколения Х» и «Поколения зумеров» сокращение шло активнее, чем среди «Поколения Y», — отмечается в результатах исследования.

Так, охват аудитории у Первого канала, «России-1» и НТВ обвалился на 25%, следует из результатов исследования. Если до начала войны Первый смотрели 33,7% населения, то в июле уже 25,5% Охват «России-1» сократился с 30,9% до 23%, а НТВ - 21,1% до 16,6%.

Параллельно на 7% вырос охват у мессенджера Telegram — он переместился сразу на третье место среди приложений с пятого в феврале. На первом месте по-прежнему остается WhatsApp с охватом 44,6%, на втором – ВКонтакте (27,9%).