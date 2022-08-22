Боррель выступил против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

Евросоюз не должен «закрывать дверь» перед россиянами, которые желают покинуть страну в сложившихся условиях, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Таким образом, он не поддержал предложение о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ.

«Это очень противоречивое предложение… Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — заявил он в ходе пресс-конференции в Испании. Его слова приводит РИА Новости.

Несколько европейских стран на прошлой неделе выдвинули и поддержали предложение о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. Решение поддержали Чехия, Эстония, Польша, Латвия и Литва. Кроме того, правительство Финляндии с начала сентября вдвое сократит прием заявлений на шенгенские визы от россиян, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Их число снизится с 1000 до 500 в сутки.

Однако идею запрета в Европе поддерживают не все. В частности, против такой инициативы выступила Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ответственность за боевые действия в Украине лежит на руководстве РФ, а не на простых гражданах. Впоследствии эту точку зрения поддержали Португалия, Кипр и Греция.