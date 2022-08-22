Собянин заявил, что ситуация с пожарами в Рязанской области остается сложной

Мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в Рязанскую область заявил, что ситуация с лесным пожаром в регионе остается крайне сложной. Несмотря на все усилия остановить распространение огня, пожар продолжается разгораться, отметил он.

«Мы по просьбе коллег отправили сюда около 400 человек и достаточно большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается, — сказал мэр Москвы, передает РИА Новости. — Большое количество очагов на большой площади, верховые пожары, труднодоступные места для тушения, поэтому по просьбе Министерства природных ресурсов увеличили группировку почти до 9 тысяч человек».

Кроме того, по словам Собянина, Москва представила Рязанской области дополнительно 200 единиц техники, чтобы остановить распространение пожара. Он отметил, что эта задача является «крайне сложной и опасной».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что смог от пожара в Рязанской области продержится в Москве как минимум до конца рабочей недели 24-25 августа. По его словам, этому будет способствовать южное направление ветра, а также высокие температуры в подмосковном и столичном регионе. «И до четверга включительно температура в Московской области и сопредельных областях очень высокая, 30-33 градуса, на 7-8 градусов выше нормы, осадков не ожидается», — объяснил Вильфанд.

Московские аэропорты в условиях смога работают в штатном режиме, отмен рейсов по метеоусловиям нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. «Несмотря на смог в Москве, аэропорты московского авиаузла («Внуково», «Домодедово», «Жуковский», «Шереметьево») осуществляют работу в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке», - говорится в сообщении.

Вчера в Рязанской области из-за пожаров эвакуировали жителей поселка Голованово Клепиковского района, сообщили в МЧС. Такое решение было принято в условиях возможного перехода огня. Временные пункты размещения готовы. Эвакуированных распределили в пунктах временного размещения.