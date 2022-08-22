Дугин прокомментировал гибель своей дочери Дарьи

Праворадикальный философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин впервые прокомментировал убийство своей дочери Дарьи. Текст его заявления опубликовал основатель телеканала «Царьград» и бизнесмен Константин Малофеев.

«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне.

Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются.

Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!

Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг. Прощанье с Дарьей Дугиной (Платоновой) — гражданская панихида — состоится 23 августа в Телецентре «Останкино» в 10 часов утра», — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Он назвал подрыв автомобиля Дугиной «подлым, жестоким преступлением», которое «оборвало жизнь светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем». Глава РФ отметил ее заслуги как журналиста, ученого, философа и военного корреспондента, а также подчеркнул, что она «честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России».

Напомним, автомобиль, в котором подорвали Дарью Дугину, принадлежал ее отцу — праворадикальному философу и идеологу «русского мира» Александру Дугину, которого называют «мозгом Путина». Очевидцы сообщали, что автомобиль взорвался во время движения. Погибшая дочь Дугина Дарья была политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец.

Киев отрицает причастность к взрыву машины Дугина. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что в Киеве считают это борьбой за власть в России. «Подчеркиваю: Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное и тем более не террористическое государство, которым является РФ», — заявил он.



Позднее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев распространил заявление Национальной республиканской армии (НРА). Они взяли на себя ответственность за подрыв машины Александра Дугина, в котором находилась его дочь Дарья.

Несмотря на это, ФСБ утверждает, что за подрывом автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина, стоят украинские спецслужбы. По данным ведомства, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала на территорию России вместе с дочерью 23 июля.