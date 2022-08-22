Путин направил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, чей автомобиль подорвали в Подмосковье. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой», — говорится в телеграмме.

Путин назвал подрыв автомобиля Дугиной «подлым, жестоким преступлением», которое «оборвало жизнь светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем». Глава РФ отметил ее заслуги как журналиста, ученого, философа и военного корреспондента, а также подчеркнул, что она «честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России».

Напомним, автомобиль, в котором подорвали Дарью Дугину, принадлежал ее отцу — праворадикальному философу и идеологу «русского мира» Александру Дугину, которого называют «мозгом Путина». Очевидцы сообщали, что автомобиль взорвался во время движения. Погибшая дочь Дугина Дарья была политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец.

Киев отрицает причастность к взрыву машины Дугина. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в Киеве считают это борьбой за власть в России. «Подчеркиваю: Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное и тем более не террористическое государство, которым является РФ», — заявил он.



Позднее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев распространил заявление Национальной республиканской армии (НРА). Они взяли на себя ответственность за подрыв машины Александра Дугина, в котором находилась его дочь Дарья.

Несмотря на это, ФСБ утверждает, что за подрывом автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина, стоят украинские спецслужбы. По данным ведомства, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала на территорию России вместе с дочерью 23 июля.