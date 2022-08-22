Делегация японских депутатов прибыла с рабочим визитом на Тайвань

Депутаты правящей Либерально-демократической партии японского парламента Кэйдзи Фуруя и Минору Кихара прибыли с трехдневным рабочим визитом на остров Тайвань. Об этом сообщает МИД Тайваня в понедельник, 22 августа.

«Сердечно приветствуем давних друзей Тайваня Кэйдзи Фурую и Минору Кихару. Визит членов палаты представителей Японии демонстрирует твердую поддержку нашего единомышленника и соседа перед лицом недавних провокаций. Надеемся, что эти три дня станут для них плодотворными и полезными»,— говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой внешнеполитического ведомства Тайваня в соцсетях.

О том, для каких целей делегация японских парламентариев прибыла на остров Тайвань, не уточняется. В МИД островного государства отметили, что Фуруя и Кихара проведут встречи с рядом высокопоставленных тайваньских чиновников, в том числе с главой администрации острова Цай Инвэнь.

Официальные лица США после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань стали регулярно посещать остров. В частности, с рабочим визитом побывала делегация американских конгрессменов, а также губернатор штата Индиана Эрик Холкомб.

В МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Власти КНР также отметили, что США своими действиями посылают неверные сигналы сепаратистским силам острова и подрывают мир и стабильность в регионе. В ответ на сближение США и Тайваня КНР объявила о серии военных учений у берегов острова.