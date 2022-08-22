В Литве осудили комментатора, который призывал «бить русских»

Суд в Литве приговорил местного жителя Витаутаса М. к 4 месяцам ограничения свободы и штрафу в размере 500 евро за комментарий с призывом «бить русских». Он оставил его под постом в соцсетях с цитатой президента Гитанаса Науседы: «Мы делаем все, чтобы авантюра России закончилась в Украине». Об этом сообщает Delfi.

Витаутас написал: «Увидел русского, *** по голове». Затем он добавил: «Мои слова, моя свобода или несвобода. Если что, я буду сидеть, а вы дальше будете сцать в штаны». Один из комментаторов пригрозил ему обращением в полицию. В свою очередь эксперты, к которым обратились сотрудники правоохранительных органов, усмотрели в его комментарии призывы к этнической дискриминации и физической расправе, а также к ненависти в отношении русских.



К такому заключению пришел и литовский суд. Витаутасу вынесли приговор с формулировкой, что тот «публично призывал к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделяя их по национальному признаку, призывал к насилию в отношении этих людей, а также насмехался над русскими, вызывал ненависть к ним».



Мужчина признал вину, добавив, что не знал о том, что за такие слова ему может грозить уголовное преследование. Он объяснил, что написал такой комментарий, поскольку «российские военные там (в Украине. — NT) насилуют женщин, убивают детей». При этом он подчеркнул, что никогда бы не стал бить русских. «Я в целом не против русских, русские в целом не виноваты в том, что происходит в Украине», — добавил он.



В ходе заседания судья отметила, что приговор вынесен с учетом отягчающих обстоятельств: Витаутас был четырежды судим, в последний раз — за порчу чужого имущества, срок давности по этому делу не истек.