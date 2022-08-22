Житель Кемерова обжалует в суде закон о жертвах политических репрессий

Конституционный суд (КС) России проверит формулировку 11-й статьи закона о реабилитации жертв политических репрессий, которая не позволяет родственникам получить материалы архивных уголовных дел реабилитированных жертв. С соответствующей жалобой в суд обратился житель Кемерова Александр Котенков, сообщают «Ведомости».

Как следует из жалобы, Котенков пытался получить материалы архивного уголовного дела на своего прадеда Ивана Гудкова, который был признан врагом народа после участия в кулацком бунте в 1930 году. Самого Гудкова расстреляли, а его семью выселили из Алтайского края в Томскую губернию. В 1992 году суд отказался признать Гудкова подлежащим реабилитации по делу об участии в восстании, а спустя два года он был реабилитирован по обвинению в принадлежности к кулакам.

В 2017 году архив УФСБ по Алтайскому краю отказал Котенкову в предоставлении материалов архивного уголовного дела прадеда, пояснив, что они доступны только для реабилитированных лиц. Котенков предпринял несколько попыток оспорить это решение, в том числе через обращение в Верховный суд. Подвижек по его иску не было, поскольку все инстанции ссылались на 11-ю статью закона о реабилитации жертв политических репрессий. В этой связи житель Кемерова решил пойти дальше и подготовил жалобу в Конституционный суд. По его мнению, уголовное дело его прадеда поможет восстановить память о семье.