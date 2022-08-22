ФСБ обвинила украинские спецслужбы в подрыве автомобиля, в котором находилась Дугина

UPD: Представители «Азова»* в ходе пресс-конференции опровергли информацию о том, что гражданка Украины Наталья Вовк, которую в ФСБ назвали исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, служила в их полку.



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UPD: Гражданка Украины Наталья Вовк, которую ФСБ считает исполнительницей убийства политолога и журналистки Дарьи Дугиной, объявят в розыск с целью выдачи России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На украинском сайте объявлений нашли автомобиль, с помощью которого подозреваемая якобы следила за жертвой, сообщает Dayli Storm. Кроме того, в соцсетях опубликовали удостоверение Вовк. По предварительным данным, она служила в полку «Азов»*.

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За подрывом автомобиля, в котором находилась журналистка и политолог Дарья Дугина, стоят украинские спецслужбы, утверждают в Федеральной службе безопасности (ФСБ). По данным ведомства, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала на территорию России вместе с дочерью 23 июля.

«Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

В ФСБ отметили, что Вовк якобы арендовала квартиру в том же доме, в котором проживала сама Дугина. По данным российской спецслужбы, таким образом женщина следила за ее образом жизни и планировала ее убийство. Для слежки за девушкой она использовался автомобиль Mini Cooper, на нем трижды меняли номера — использовали номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины, утверждают в ведомстве. В день подрыва автомобиля Вовк с дочерью якобы приехали на фестиваль «Традиция» в Подмосковье, после чего они покинули Россию через Псков и отправились в Эстонию. Материалы расследования переданы в Следственный комитет.

Напомним, автомобиль, в котором подорвали Дарью Дугину, принадлежал ее отцу — праворадикальному философу и идеологу «русского мира» Александру Дугину, которого называют «мозгом Путина». Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что к происшествию причастны «террористы украинского режима». По факту убийства Дарьи Дугиной возбудили уголовное дело. Его под личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин. По версии следствия, убийство было заказным и спланированным.

Очевидцы сообщали, что автомобиль взорвался во время движения. Официально версию со взрывом не подтвердили. Погибшая дочь Дугина Дарья была политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец.

Киев отрицает причастность к взрыву машины Дугина. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что в Киеве считают это борьбой за власть в России. «Подчеркиваю: Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное и тем более не террористическое государство, которым является РФ», — заявил он.

Политолог Сергей Марков написал, что Александр Дугин находится в больнице. Он также добавил, что вероятная цель атаки на Дугина — спровоцировать удары российской армии по Киеву на День независимости Украины 24 августа.

«В России есть огромная сеть тех, кто поддерживает врагов России, которые пытаются уничтожить Россию. Именно эти сети помогают организовать теракты. Они помогали запускать дроны и взрывать Дугина. Именно эти сети пытаются подорвать патриотизм в России. Они во всем обвиняют Россию и Путина. Они саботируют борьбу России с атакующим Россию НАТО. И с этими сетями «спящих» надо что то делать. Нельзя терпеть в тылу саботаж и диверсии», — добавил Марков.

Позднее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев распространил заявление Национальной республиканской армии (НРА). Они взяли на себя ответственность за подрыв машины Александра Дугина, в котором находилась его дочь Дарья.

*«Азов» признан в России «террористической организацией» и запрещен.

