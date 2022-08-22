Следователи пришли с обыском в петербургский КГИОП

В Петербурге следователи пришли с обыском в городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следователи пришли с обыском в здание петербургского КГИОП утром в понедельник, 22 августа. По данным «Фонтанки», это лишь один из адресов, по которым в Петербурге проходят следственные мероприятия. По предварительным данным, обыски связаны с уголовными делами о сносе памятников истории и культуры, которые ранее поручил возбудить глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

Бастрыкин 18 августа поручил создать специальную группу по расследованию уголовных дел, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Петербурге. По задумке председателя СК, следователи будут всесторонне изучать обстоятельства, причины и условия, которые приводят к разрушению и утрате памятников культуры, а также дадут правовую оценку действию или бездействию должностных лиц.

Ранее по поручению Бастрыкина были возбуждены уголовные дела по фактам сноса манежа лейб-гвардии Финляндского полка, здания Васильевского винного городка и корпуса торговых бань Екимовой, дома Шагина на набережной реки Фонтанки, бывшего кинотеатра «Слава» в Купчино, особняка Е. П. Салтыковой 1845 года постройки.

Кроме того, 10 августа Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о сносе исторических зданий в Петербурге. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Речь шла о подготовке строительной компании к сносу старинного здания «Дом Лапина». Дом был построен в 1840 году и имеет историческую и архитектурную ценность.