День российского флага отметили в занятых Россией регионах Украины

День государственного флага России отметили в регионах Украины. В Херсоне прошел концерт. Но праздник начали отмечать накануне: его открыл врио главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев. Пророссийский глава области Владимир Сальдо все еще находится в больнице после предположительного отравления, но сообщалось, что его состояние улучшилось.

Елисеев сказал, что «Херсонщина в полной мере ощутит преимущества жизни в большой державе, одним из символов которой есть гордый триколор». На концерте в Херсоне выступили Александр Михайлов, Дмитрий Харатьян, Александр Буйнов и другие российские артисты. В нескольких городах и регионах планируют поднять российский флаг.

«Преображенная триколором Херсонская область демонстрирует, что государственный флаг России — родной и священный символ для всех ее жителей!» — написали в администрации.

«Всё больше и больше жителей Херсонской области спрашивают про точную дату проведения референдума по самоопределению Херсонской области. Мы идём в Россию, и это уже факт, который никто не сможет опровергнуть или изменить», — добавил член администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Донецкое агентство новостей опубликовало высказывание председателя Народного совета ДНР Владимира Бидевки. Российский флаг, сказал он, «для миллионов людей по всему миру стал символом справедливости, правды и надежды на лучшее будущее».

«Это символ нового миропорядка, в котором есть место всем народам, культурам и языкам», — отметил Бидевка.

Глава ДНР Денис Пушилин также поздравил с днем российского флага соотечественников. Он заявил, что российский триколор стал для Донбасса символом единения с Большой Родиной.

В Мариуполе прошла акция против России. Около 500 человек вышли поддержать Украину, сообщает «Суспільне». Люди принесли украинские флаги, скандировали лозунги о том, что они не хотят присоединится к ДНР и России. Они принесли плакаты «Мы не хотим в «ДНР» или Россию», «Мариуполь — это Украина», «Россия — агрессор», «Хутин, пуй тебе, а не Мариуполь» и т.д. Они пели гимн Украины и выкрикивали лозунги «Слава Украине» — «Героям Слава».