Швеция выступила против полного запрета на выдачу виз россиянам

Правительство Швеции выступило против полного запрета на выдачу виз россиянам. В стране выступили только за введение ограничений. В ЕС планируют рассмотреть инициативу на запрет по выдаче виз россиянам 31 августа.

ТАСС сообщил, что против полного запрета от Швеции выступил министр миграции Андерс Игемон.

«Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно. С другой стороны, строго ограничить, отменив, например, упрощенную процедуру получения визы, — это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС», — сказал он.

Инициативу о полном запрете на выдачу виз в ЕС планируют рассмотреть 31 августа. Не поддерживают такую идею Греция, Германия, Португалия и Кипр. Ограничить выдачу виз хотят в Финляндии.