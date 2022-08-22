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#Новости

Соратницу Навального* Ольгу Школину** объявили в федеральный розыск

22.08.2022

Она находится не в России

«Сирена» сообщила, что соратницу Алексея Навального* из Архангельска Ольгу Школину объявили в федеральный розыск. Она эмигрировала в Польшу. 

У Школиной прошли обыски в марте. Она проходила по делу о признании организаций Навального экстремистскими. От нее полиция также требовала «компенсаций за переработки» на митингах. 

В июне Школину включили в список экстремистов и террористов. Перед отъездом из России ей залили монтажной пеной выхлопную трубу в машине. 


*Алексея Навального и **Ольгу Школину власти России считают «экстремистами» и «террористами».


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