Соратницу Навального* Ольгу Школину** объявили в федеральный розыск

«Сирена» сообщила, что соратницу Алексея Навального* из Архангельска Ольгу Школину объявили в федеральный розыск. Она эмигрировала в Польшу.

У Школиной прошли обыски в марте. Она проходила по делу о признании организаций Навального экстремистскими. От нее полиция также требовала «компенсаций за переработки» на митингах.

В июне Школину включили в список экстремистов и террористов. Перед отъездом из России ей залили монтажной пеной выхлопную трубу в машине.

*Алексея Навального и **Ольгу Школину власти России считают «экстремистами» и «террористами».