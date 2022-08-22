В День российского флага в Москве начались задержания

UPD:

В ОВД-Инфо* рекомендуют не поддаватьс на провокации силовиков.

«Постарайтесь избежать составления протокола: если вы не участвовали в акции, за которую вас пытаются задержать, убедите сотрудников в том, что вы невиновны — например, при помощи фотографий или данных о геолокации», — написали правозащитники.

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ОВД-Инфо* сообщило о начале задержаний в Москве в День российского флага. Известно о троих задержанных. Среди них те, кто уже были в поле зрения силовиков: Злата Европейцева и Михаил Кудимов.

Кудимова задержали на станции метро Калужская. Он доставлен в отдел полиции № 7. Ранее его задерживали во время одиночного пикета на Пушкинской площади.

На станции «Китай-город» задержали Европейцеву, ее также доставили в отдел полиции №7. Ее ранее задерживали после апрельского пикета на Красной площади

Массовые задержания, в том числе и с помощью системы распознавания лиц, были также 9 мая и 12 июня. Силовики опасались массовых акций.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».