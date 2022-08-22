Компания Bosch продает российские заводы

«Коммерсант» узнал, что немецкий производитель бытовой техники Bosch планирует продать свои российские заводы. Несколько ритейлеров заинтересованы в покупке, но их не устраивает цена.

В России два завода Bosch под Санкт-Петербургом: на них производили холодильники и стиральные машины. Большую часть комплектующих для работы заводов привозили из ЕС, но сейчас продукцию заводы не выпускают.

Ранее, при полной загрузке, они стоили до 4,4 млрд рублей. Теперь, по оценкам участников рынка, они стоят в разы меньше: новым покупателям придется заново выстраивать логистические цепочки.

Bosch приостановила работу после начала боев в Украине. В компании официально заявили о том, что заводы не могут полноценно работать из-за ужесточения экспортного контроля. Всего из России ушло больше 2000 иностранных компаний.

