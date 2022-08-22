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США продолжает переговоры о высвобождении активов в Афганистане

22.08.2022

Администрация Байдена планирует стабилизировать экономику страны, несмотря на разочарование в «Талибане»*

Reuters пишет, что США ведут переговоры о разблокировании активов в Афганистане. Администрация Байдена планирует продолжить инициативу по стабилизации рухнувшей экономики страны, несмотря на разочарование в талибах, которые помогали укрыться лидеру Аль-Каиды** Аману аль-Завахири. Процесс затягивается самими талибами и афганским центральным банком.

По данным ООН, около половины населения Афганистана — 40 млн человек — сталкивается с острым голодом. С июля США начали процесс перевода афганских активов, находящихся в иностранной собственности, в швейцарский трастовый фонд. Выплаты для гуманитарных целей будут проводить в обход талибов, с помощью международного совета. 

Процесс создания трастового фонда тормозят талибы и афганский центробанк. Как сказал один американский чиновник, пожелавший остаться анонимным: «Талибан* сидит сложа руки, и это бесит».

После захвата Кабула талибами США и другие страны прекратили финансирование: из иностранных средств формировалось около 70% госбюджета. Вашингтон также заморозил 7 млрд долларов в афганских активах в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. Половину этой суммы планируют передать в трастовый фонд на гуманитарные нужды. 


*Талибан и **Аль-Каиду признали в России террористическими организациями, их деятельность запрещена

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