США продолжает переговоры о высвобождении активов в Афганистане

Reuters пишет, что США ведут переговоры о разблокировании активов в Афганистане. Администрация Байдена планирует продолжить инициативу по стабилизации рухнувшей экономики страны, несмотря на разочарование в талибах, которые помогали укрыться лидеру Аль-Каиды** Аману аль-Завахири. Процесс затягивается самими талибами и афганским центральным банком.

По данным ООН, около половины населения Афганистана — 40 млн человек — сталкивается с острым голодом. С июля США начали процесс перевода афганских активов, находящихся в иностранной собственности, в швейцарский трастовый фонд. Выплаты для гуманитарных целей будут проводить в обход талибов, с помощью международного совета.

Процесс создания трастового фонда тормозят талибы и афганский центробанк. Как сказал один американский чиновник, пожелавший остаться анонимным: «Талибан* сидит сложа руки, и это бесит».

После захвата Кабула талибами США и другие страны прекратили финансирование: из иностранных средств формировалось около 70% госбюджета. Вашингтон также заморозил 7 млрд долларов в афганских активах в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. Половину этой суммы планируют передать в трастовый фонд на гуманитарные нужды.





*Талибан и **Аль-Каиду признали в России террористическими организациями, их деятельность запрещена