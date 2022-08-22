Правительство Черногории ушло в отставку

Правительство Дритана Абазовича в Черногории ушло в отставку. У власти оно находилось всего около 100 дней. Как пишет «Коммерсант», экс-премьера обвинили в том, что он не воспользовался шансом стать членом ЕС на фоне украинского кризиса.

Правительство пришло к власти в конце апреля, а ушло в отставку 20 августа: ее поддержали 50 из 51 участника голосований. Всего в парламенте 81 место. Абазовича обвинили в том, что он не он упустил появившийся у Черногории шанс к 2025 году стать новым членом Евросоюза.

По требованию ЕС Черногории необходимо было завершить в ближайшие месяцы правовую реформу, укомплектован все высшие органы судебной власти. Переговоры о вступлении в союз в таком случае могли бы закончить осенью, а через два-три года — присоединиться к ЕС.

Парламенту не удалось выбрать членов Конституционного суда, после велась работа по подписанию договора с Сербской православной церковью — хотя некоторые говорили о том, что это усугубит раскол в обществе. О расколе предупреждали и послы стран ЕС.

«Черногорская политика должна решить, продолжить движение к европейской интеграции либо стать расходным материалом российских и сербских интересов в регионе», — заявил в субботу докладчик по Черногории в Европарламенте Тонино Пицула.

Вступление в ЕС поддерживает около 80% граждан. В Европе надеются, что новое правительство отражать взгляды населения, и интеграция в ЕС продолжится.