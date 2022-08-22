В Кемерово освободили взятых в заложники заключенными сотрудников ФСИН

«Интерфакс» сообщил, что в СИЗО №1 Кемерово восемь заключенных взяли в заложники троих сотрудников ФСИН. Они требовали привести к ним контролирующие органы.

Сотрудник пресс-службы СИЗО сообщил, что заложники освобождены «в результате проведенных мероприятий», пострадавших нет. По данным издания были организованы переговоры.

«Коммерсант» писал, что двух заложников заключенные взяли во время проверки в камере. ТАСС сообщало, что заключенные требовали организовать им встречу с представителями регионального главка ФСИН и прокуратуры.

Gulagu.Net писал о трех заложниках: инспекторах отдела режима 21-летней Ангелине Д., 24-летней Кристине М. и 23-летнем Юрии. Из Москвы вылетели сотрудники центральных аппаратов ФСИН и ФСБ: у них есть вопросы к местному руководству, например, как они допустили к проведению накамерной проверки молодых сотрудников.

«Заключенные требуют не поблажек, а защиты своих прав. Иным путём они защищать себя не могли, местные независимые правозащитники из «Сибири правовой» Владимир Тараненко и Дмитрий Камынин сами взяты под стражу, избиты и содержатся в этом же СИЗО-1, а в кемеровские ОНК и УПЧ силовики допустили лишь кивал и соглашателей», — добавили правозащитники.