179-й день боев: главное

DW* сообщает, что после вчерашнего удара по Вознесенску увеличилось число пострадавших до 12 человек. Двое детей в тяжелом состоянии. Военных объектов рядом нет. Минобороны России отрицает удары по гражданским объектам, обстрелы Вознесенска не комментировали.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает жителей к бдительности. В Киеве запрещают массовые мероприятия и вводят комендантский час. В среду будут отмечать 31 годовщину независимости Украины и в стране ждут провокаций, пишет Reuters.

Сегодня политолог Сергей Марков, комментируя смерть Дарьи Дугиной (ее автомобиль взорвался во время движения в Подмосковье — NT), говорил, что это могла быть провокацией Киева. И таким образом Украина ждет «решительного ответа» российских войск 24 августа. Киев отрицает причастность к взрыву авто Дудиной.

Минобороны Турции сообщило, что из Одессы, Черноморска и Южного вышли еще четыре судна с сельскохозяйственной продукцией. На них 33,3 тысячи тонн продовольствия, пишет ТАСС. США говорили о том, что готовы выкупить часть продукции и раздать нуждающимся странам.

На горячую линию Gulagu.net поступил сигнал о том, что заключенным предлагают получить гражданство ЛДНР. Но многие опасаются таких мер: в непризнанных республиках до сих пор действует смертная казнь. Информация о раздаче гражданства ДНР пришла из ИК-6 Рязанской области.

Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов к HIMARS.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства», — сообщили в ведомстве.

Разведка Британии сообщает, что с начала «спецоперации» Игорь Гиркин, российский сторонник жесткой линии, бывший офицер и министр ФСБ в ДНР, стал все более откровенно критиковать действия Кремля. 19 августа 2022 года Гиркин опубликовал свое мнение о поведении президента Зеленского во время боев. Он противопоставил это ситуации в России, где «в конце шестого месяца войны по-прежнему играем в танковый биатлон и проводим фестивали военных оркестров».

Танковый биатлон — громкое кульминационное событие Армейских международных игр России, которые, как и в обычные годы, прошли на прошлой неделе под Москвой. Значительная часть российских военных и специалистов по безопасности, вероятно, считает нецелесообразным продолжать задействовать силы для проведения военных церемониальных мероприятий, в то время как российские войска продолжают нести тяжелые потери в Украине.

Институт изучения войны (ISW) пишет о взрывах в Крыму. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские силы не смогли сбить беспилотник, в результате чего он врезался в крышу штаба Черноморского флота. Затем Развозжаев отказался от своего первоначального заявления и сказал, что ПВО флота сбил беспилотник, который приземлился на крышу и загорелся.

На кадрах из соцсетей был виден громкий взрыв и облако дыма вокруг штаб-квартиры, а беспилотник, скорее всего, взорвался, а не был сбит. Киев не взял на себя ответственность за удар. Но по некоторым данным, его могли нанести из гражданского беспилотника.

Российские войска провели безуспешные атаки через восточную ось, предприняли ограниченные, но неудачные попытки штурма к северу от Харькова. После нескольких атак к северо-западу от Херсона и к востоку от Николаева российские войска продвинуться не смогли.

Украинские силы продолжают наносить удары по российским складам боеприпасов и позициям в Херсонской и Запорожской областях.

В Л ДНР продолжается мобилизация, в том числе принудительная. В занятых российскими войсками районах Украины продолжают принуждать к сотрудничеству и гражданское население. Условия на этих территориях продолжали ухудшаться, что свидетельствует о неэффективном управлении.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».