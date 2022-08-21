Поселок и деревню эвакуируют из-за пожаров в Рязанской области

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков объявил эвакуацию жителей поселка Деулино и деревни Ольгино. В поселке людей эвакуируют частично Огонь от лесных пожаров подступает к жилым домам, пишет «Коммерсант».

Малков сообщил, что погодные условия будут ухудшаться. Эвакуация нужна для безопасности людей и перегруппировки пожарных. Жителей разместить в ПВР.

В конце недели дым от пожаров в Рязанской области дошел до Москвы. В трех районах области введен режим ЧС. В Москве обещают прояснение к 26 августа.