Close

#Новости

Поселок и деревню эвакуируют из-за пожаров в Рязанской области

21.08.2022

Огонь от лесных пожаров подступает к домам

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков объявил эвакуацию жителей поселка Деулино и деревни Ольгино. В поселке людей эвакуируют частично Огонь от лесных пожаров подступает к жилым домам, пишет «Коммерсант». 

Малков сообщил, что погодные условия будут ухудшаться. Эвакуация нужна для безопасности людей и перегруппировки пожарных. Жителей разместить в ПВР. 

В конце недели дым от пожаров в Рязанской области дошел до Москвы. В трех районах области введен режим ЧС. В Москве обещают прояснение к 26 августа. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.