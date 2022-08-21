В Екатеринбурге артиста Бомба Киберсиси заставили извиниться на камеру

Травести-артиста Бомбу Киберсиси (настоящее имя — Сергей Нечаев) ультраправые заставили извиниться на камеру. Видео с извинениями опубликовали в группе «Россия консервативная», пишет «7*7».

Ультраправые, которых оскорбило выступление артиста, добавили, что «пора разрушить стереотип о том, что Екатеринбург — центр либерализма». Они посчитали, что поступок артиста — оскорбление России и ее народа, особенно с учетом того, что «происходит в мире».

Сергей Нечаев исполнил гимн России в клубе Fame с ЛГБТ-флагом в руках. Полиция 12 августа составила на него протокол о нарушении использования государственных символов. Сергей Нечаев — ветеран чеченской войны. Он говорил о том, что он патриот и любит страну. Горожане поддержали его и устроили акцию в его поддержку.